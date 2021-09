Evropsko nagrado za inovativno poučevanje prejele štiri slovenske šole

Strasbourg, 16. septembra - Evropska komisija je letos prvič podelila Evropsko nagrado za inovativno poučevanje, ki so jo danes prijele tudi štiri slovenske šole. Tema prve izvedbe je bila učenje na daljavo in kombinirano učenje, kar je v tesni povezavi z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje in pandemijo covida-19.