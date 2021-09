Peking in Pariz kritična do zavezništva ZDA, Velike Britanije in Avstralije

Pariz/London, 16. septembra - Francija je bila danes kritična do novega zavezništva v Indopacifiški regiji, ki so ga oblikovale ZDA, Velika Britanija in Avstralija. V okviru dogovora se bo slednja opremila s podmornicami na jedrski pogon, pri čemer se je odpovedala francoskim podmornicam. Kritično so se odzvali tudi v Pekingu. V Londonu so zavrnili kritike.