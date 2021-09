Dediščina Merklove: 16 let spopadanja s krizami in izogibanja konfliktom

piše Jasna Vrečko

Berlin, 21. septembra - Po 16 letih se era kanclerke Angele Merkel izteka. Mnoge je navduševal njen skromen, nekonflikten, premišljen političen slog. Medtem ko so jo eni hvalili kot simbol stabilnosti, so jo drugi kritizirali zaradi pomanjkanja vizije in močnega vodenja. Zagotovo je bila pragmatična voditeljica z dobrim občutkom za moč in razpoloženje v družbi.