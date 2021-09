Bratuškova: Pogoj PCT za obisk zdravnika je največja norost

Ljubljana, 15. septembra - V SAB se po besedah predsednice Alenke Bratušek zavedajo, da so določeni ukrepi in pogoji za obvladovanje epidemije covida-19 potrebni, a vlado pozivajo, da še enkrat premisli in iz pogojev izvzame "norosti". Največja norost je po njenem mnenju zahteva izpolnjevanja pogoja PCT za obisk zdravnika, pa tudi za točenje goriva in v javnem prevozu.