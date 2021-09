Ifo Nemčiji letos napoveduje najvišjo inflacijo v skoraj 30 letih

München, 15. septembra - Nemški potrošniki lahko pričakujejo, da bo letošnja inflacija znašala tri odstotke, so danes sporočili iz münchenskega inštituta Ifo. To bi bila najvišja rast cen potrošniških dobrin po letu 1993, ko so se cene dvignile za 4,5 odstotka, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Prihodnje leto Ifo napoveduje dvig cen za dva do 2,5 odstotka.