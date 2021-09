Stara Elektrarna z bogatim programom do konca leta

Ljubljana, 15. septembra - V Stari elektrarni so že zakorakali v jesensko sezono. V naslednjih mesecih bodo gostili nekaj festivalov, premier in ponovitev predstav. V sredo, 22. septembra, se bo začela mednarodna konferenca Reshape, v sklopu konference bo predstavljena tudi produkcija kolektiva Beton Ltd. Hoppla, wir leben. Izgubljena gesta lastnega odstopa.