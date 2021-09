Na predlagane spremembe prostorskega načrta v Slovenj Gradcu dodatne pripombe

Slovenj Gradec, 15. septembra - Več predstavniki kmetov in nekateri drugi občani Mestne občine Slovenj Gradec so na torkovi javni obravnavi novele občinskega prostorskega načrta podali več pripomb. Glavno sporočilo kmetov je, da ne bodo dovolili uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč za umeščanje cest. Občani imajo sicer do vključno petka še čas za podajo pripomb na gradivo.