Poklukar v Psihiatrični bolnišnici Vojnik o gradnji dodatnih prostorov

Vojnik, 14. septembra - Minister za zdravje Janez Poklukar je v sklopu današnjega vladnega obiska savinjsko-šaleške regije obiskal tudi Psihiatrično bolnišnico Vojnik, kjer so mu med drugim izrazili željo po novogradnji, s katero bi rešili večino prostorskih težav. Te so povezane z vedno bolj aktualno problematiko psihogeriatrije in intenzivnih oddelkov.