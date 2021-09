Certifikat družbeno odgovoren delodajalec v roke 62 podjetjem

Laško, 14. septembra - Certifikat družbeno odgovoren delodajalec je prejelo 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja. Certifikate so jim podelili v ponedeljek v Laškem, na današnjem letnem srečanju pa imetniki certifikatov razpravljajo o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v času epidemije covida-19.