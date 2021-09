Minister Simoniti danes na obisku v Savinjski regiji

Rogaška Slatina, 14. septembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti se bo danes v sklopu vladnega obiska v Savinjski regiji srečal z župani občin Rogaška Slatina, Ljubno, Braslovče in Žalec. Kot so pred obiskom sporočili z ministrstva za kulturo, ima Savinjska regija bogato etnološko dediščino, predstavili pa so tudi nekaj programov, ki jih v regiji financirajo.