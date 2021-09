Janša s predstavniki podjetja Vial Automation tudi o izobraževanju zaposlenih

Žalec, 13. septembra - Predsednik vlade Janez Janša je v okviru obiska v Savinjski regiji danes obiskal podjetje Vial Automation. Vodstvo družbe je Janši predstavilo poslovanje podjetja v času epidemije covida-19. Dotaknili so se tudi črpanja evropskih sredstev, birokratskih ovir, ki zavirajo podjetništvo in inovacije in izobraževanja zaposlenih.