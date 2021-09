V Kinu Šiška plesna predstava osmih performerjev Kar nosim s sabo

Ljubljana, 13. septembra - V dvorani Kina Šiška Katedrala bo drevi premiera plesne uprizoritve po konceptu in v koreografiji Andreje Rauch Podrzavnik z naslovom Kar nosim s sabo. Uprizoritev osem nastopajočih - izkušenih performerjev in performerk iz plesnega, gledališkega in glasbenega sveta - tke iz razmišljanja o osebni preteklosti, spominu, dvomu in hrepenenju.