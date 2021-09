Slovesnost v taborišču Rab kot most prijateljstva in opomin, da se nasilje ne ponovi

Rab, 12. septembra - V spomin na 11. september 1943, ko so taboriščniki osvobodili italijansko fašistično taborišče Rab, je tam v soboto potekala slovesnost. Ta je bila, kot vse dosedanje, most prijateljstva med hrvaškim in slovenskim narodom, most, ki združuje v opominu, da se nasilje, povezano z ideologijami, ne bi več ponovilo, so sporočili iz ZZB NOB Slovenije.