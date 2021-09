V Idriji obeležili obletnico priključitve Primorske matični domovini

Idrija, 11. septembra - V Idriji so danes pripravili osrednjo državno proslavo ob 74. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini. Med drugimi se je je udeležil predsednik republike Borut Pahor, ki je ob robu dogodka izpostavil pomen življenja v sožitju. Program so sooblikovali govorci, umetniki in drugi kulturni ustvarjalci z Idrijskega in Cerkljanskega.