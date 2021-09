V Sombotelu odprli razstavo mariborskih umetnikov Sosed k sosedu

Sombotel, 10. septembra - V Sombotelu na Madžarskem so danes odprli razstavo mariborskih likovnih umetnikov "Sosed k sosedu", v galeriji Képtár bo na ogled do 10. oktobra. Z razstavo se občinstvu predstavlja Slovenija, ob dogodku je zato potekala tudi turistično-kulinarična predstavitev Maribora in Slovenije, so sporočili z generalnega konzulata RS v Monoštru.