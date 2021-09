Evropske borze teden končale večinoma v rdečem; nafta dražja, evro cenejši

Frankfurt/Pariz/London, 10. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. K padcem so prispevale skrbi vlagateljev glede inflacije in nadaljnjega vpliva pandemije covida-19 na okrevanje gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je pocenil.