Gozdarska podjetja lani porabila skoraj petino manj goriv kot leto prej

Ljubljana, 12. septembra - Gozdarska podjetja v Sloveniji so lani po podatkih statističnega urada za gozdarsko dejavnost porabila skupaj približno 5,9 milijona litrov goriva (bencina in dizla), kar je približno 19 odstotkov manj kot v 2019. Večino goriva, skoraj polovico, so porabila za prevoz lesa.