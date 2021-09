Iz Venezuele v Slovenijo doslej repatriirali 63 oseb slovenskega rodu

Ljubljana, 10. septembra - Iz Venezuele v Slovenijo so doslej repatriirali 63 oseb slovenskega rodu. Vse repatriirane osebe se v Sloveniji dobro počutijo, številni so že zaposleni, učenci, dijaki in študenti so se vključili v izobraževalni sistem, so danes sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu po koncu seje pristojne vladne skupine.