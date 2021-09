Za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na voljo 15 milijonov evrov

Ljubljana, 10. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oz. boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Za naložbe je na voljo 15 milijonov evrov sredstev, vloge pa bodo sprejemali od 4. oktobra do 17. decembra.