Energetska zbornica o potrebnih vlaganjih za znižanje emisij, gradnji Neka 2

Ljubljana, 9. septembra - Upravni odbor energetske zbornice je danes v razpravi o svežnju Pripravljeni na 55 ocenil, da bodo potrebna obsežna vlaganja v nizkoogljične vire in energetsko infrastrukturo, če naj do leta 2030 dosežemo cilj znižanja emisij. Hkrati je podprl aktivnosti za pripravo podlag in gradiv za "pozitivno investicijsko odločitev" o drugem bloku Neka.