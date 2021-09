Pod okriljem Emanata tridnevni simpozij na temo malih umetnosti

Ljubljana, 9. septembra - V prostorih Slovenskega gledališkega inštituta se bo popoldne začel Simpozij malih umetnosti, ki bo pod okriljem zavoda Emanat v tridnevnem programu nanizal pogovore, predavanja, delavnico in predstave. Udeleženci bodo osvetlili nastajajočo in aktualno, vendar razpršeno in slabo vidno izveninstitucionalno produkcijo hibridnih odrskih praks.