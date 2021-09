Čeha obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja v bojih v Ukrajini

Praga, 9. septembra - Češka sodišča so ta teden na 20 let zapora obsodila Čeha, ki sta sodelovala v bojih na vzhodu Ukrajine. Oba sta se borila na strani proruskih upornikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Eden je sicer na begu in je bil obsojen v odsotnosti, drugi pa je že napovedal pritožbo.