V Trstu razstava Klavdija Palčiča v počastitev umetnikovega jubileja

Trst, 10. septembra - V vhodni avli tržaškega Kulturnega doma bodo ob 19. uri odprli razstavo del Klavdija Palčiča. Razstavo tržaškemu umetniku poklanjata Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu ob njegovi 80-letnici, ki jo je sicer praznoval leta 2020. Na ogled bo do decembra.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je pandemija onemogočila, da bi se velikemu tržaškemu umetniku poklonili lani, zato razstavo odpirajo danes.

Palčič idejno zbližuje krovno organizacijo in osrednjo slovensko gledališko ustanovo v Italiji. Če je tako z ene strani tržaški slikar, kipar, scenograf in ilustrator na odrih razvil del svoje plodne ustvarjalne poti, ne nazadnje s pomembnimi produkcijami SSG, ne moremo z druge strani mimo njegovega družbenega angažmaja, navajajo v sporočilu.

Med predsedovanjem SKGZ je organizaciji pustil neizbrisen pečat. "Razstavni hommage naj bo tako tudi izraz hvaležnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji za njegovo ne le umetniško, ampak tudi družbeno delo," so sklenili.

Palčič se je rodil leta 1940 v Trstu. Po končanem študiju na umetnostnem liceju v Benetkah leta 1964 je poučeval risanje in umetnostno zgodovino na srednjih šolah v Trstu in Gorici. V 60. letih minulega stoletja je bil član tržaške skupine umetnikov Raccordosei - Arte Viva, v 70. letih pa je ustanovil in več let vodil grafični atelje.

Ukvarja se z grafiko, slikarstvom, kiparstvom, scenografijo in kostumografijo. Ilustrira pesniške zbirke ter slikanice za otroke in mladinske knjige. Kot scenograf in kostumograf je sodeloval s SSG v Trstu, Cankarjevim domom, Mestnim gledališčem ljubljanskim in SNG Drama v Ljubljani, z gledališčem Verdi v Trstu, La Fenice v Benetkah in z gledališčem Theater an der Wien na Dunaju.

Svoja dela je predstavil na številnih samostojnih razstavah v deželi Furlaniji - Julijski krajini in po vsej Italiji, na celotnem območju nekdanje Jugoslavije in v Avstriji. Sodeloval je na mnogih razstavah po vsej Evropi. Leta 1984 je prejel nagrado Prešernovega sklada za slikarstvo in scenografijo.

Kustosa razstave sta Peter Furlan in Andrej Pisani. Razstavo spremlja priložnostna dvojezična brošura, ki vsebuje esej likovnega kritika Joška Vetriha in misel Marjana Kravosa.

Dogodek prirejata SKGZ in SSG s podporo Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter pod pokroviteljstvom Občine Trst. Projekt Palčič 80 je uvrščen v program Festivala Slovencev v Italiji Slofest, katerega osrednji del bo potekal od 17. do 19. septembra.