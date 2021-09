Prizma del projekta za iskanje uporabnih digitalnih rešitev v izobraževanju

Maribor, 11. septembra - Fundacija Prizma skupaj s Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor ter partnerji iz Italije, Grčije in Španije začenja dveletni evropsko sofinanciran projekt. V sklopu projekta bodo pomagali izkoristiti obstoječe in že uporabljene kreativne metodologije za zagotavljanje uporabnih digitalnih rešitev za srednje in strokovne šole.