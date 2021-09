Dan fetalnega alkoholnega sindroma kot poziv družbi za zdravje in dobrobit otrok

Ljubljana, 9. septembra - Ob dnevu fetalnega alkoholnega sindroma na NIJZ opozarjajo javnost na škodljivost alkohola v času nosečnosti in dojenja ter v času načrtovanja nosečnosti. Prizadevanje za nosečnost brez alkohola za zdravje in dobrobit otrok je skupna odgovornost celotne družbe in ne zgolj nosečnic, ob tem izpostavljajo na NIJZ.