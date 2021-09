Noveli zakona o zaščiti živali ob obravnavi na matičnem odboru širša podpora

Ljubljana, 8. septembra - Parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ pripravil predlog novele zakona o zaščiti živali, katerega cilj je celovitejša ureditev področja odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Sodeč po današnji razpravi in glasovanju predlagane rešitve uživajo širšo podporo.