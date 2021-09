Azijske borze z izjemo Tokia v rdečem

Tokio, 8. septembra - Azijske borze so se danes večinoma obarvale v redeče in tako sledile trendu, ki so ga v torek zastavile newyorške borze. Vlagatelji so namreč zaskrbljeni zaradi upočasnjevanja okrevanja gospodarstva po koronski krizi. Izjema je bila borza v Tokiu, kjer je bilo razpoloženje optimistično.