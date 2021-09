New York, 6. septembra - Nemški teniški igralec Alexander Zverev se je prebil v četrtfinale letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku z nagradnim skladom 57,5 milijona dolarjev, potem ko je na današnjem dvoboju osmine finala premagal Italijana Jannika Sinnerja s 6:4, 6:4 in 7:6 (7).