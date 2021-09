Belinda Bencic napredovala v četrtfinale

New York, 6. septembra - Švicarska teniška igralka Belinda Bencic se je po zmagi nad Poljakinjo Igo Swiatek s 7:6 (12) in 6:3 uvrstila v četrtfinale letošnjega zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku. Letošnja olimpijska prvakinja iz Tokia se bo za preboj v polfinale pomerila z zmagovalko ameriško-britanskega obračuna med Shelby Rogers in Emmo Raducanu.