Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje do pol ure. Vozniki tovornih vozil pa čakajo za vstop v državo na Gruškovju do uro in pol, na Obrežju pa do dve uri.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki so ponovno odprti.

Cesta Slovenske Konjice-Oplotnica je v Oplotnici na Konjiški cesti zaprta zaradi gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz za osebna, intervencijska in tovorna vozila do sedem ton in pol po lokalnih cestah, za težja vozila pa preko Slovenskih Konjic.

Do konca septembra bo zaprta cesta Dobruška vas-Šentjernej, med Dobruško vasjo in Dobravo pri Škocjanu.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si