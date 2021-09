Evropske borze v zelenem; cenejša nafta in evro

Frankfurt/Pariz/London, 6. septembra - Tečaji delnic na borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so razmeroma optimistični, da bodo slabši podatki o ustvarjanju novih delovnih mest v ZDA upočasnili odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve za zaostritev denarne politike. Nafta in evro sta se medtem pocenila.