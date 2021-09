Na Obali iščejo pobeglega voznika Minija

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so koprske prometne policiste o prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto ob 22.50, obvestili šele danes. Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je prišlo do trčenja oz. oplaženja med voznikom mopeda in neznanim voznikom osebnega vozila Mini, neznane barve in neznanih registrskih oznak. Slednji je po nesreči odpeljal neznano kam.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo lastnika oz. voznika osebnega vozila, morebitne očividce, ki so bili priča prometni nesreči ali druge osebe, ki bi o nesreči karkoli vedeli, da pokličejo interventno številko 113 ali anonimno telefonsko številko policije 080 1200.