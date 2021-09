Po novem bi bilo lahko zaščitenih 80 odstotkov Amazonije

Marseille, 6. septembra - Približno 1400 članov Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) bo na kongresu v Marseillu ta teden glasovalo o predlogu staroselskih prebivalcev, da bi po novem pod zaščiteno območje spadalo 80 odstotkov Amazonije. Predlog so predložili, da bi ustavili silovito krčenje gozdov in izkoriščanje dragocenih mineralov in nafte.