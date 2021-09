Brez izpita in pod vplivom substanc bežal pred policisti

Novo mesto, 6. septembra - Novomeški policisti bodo zaradi preprečitve uradnega dejanja ovadili 35-letnika, ki so ga v petek obravnavali v okolici Novega mesta. Moški je vozil brez vozniškega dovoljenja pod vplivom alkohola in kokaina, ob poskusu ustavitve ni upošteval znakov policistov, se nekajkrat zaletel v njihov avto in nato zbežal, so navedli na PU Novo mesto.