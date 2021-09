Newyorške borze zaprte, v Evropi rast

New York, 6. septembra - Borze v ZDA so danes zaradi praznika zaprte. Po azijskih tudi evropske borze beležijo rast. V petek objavljeni podatki o delovnih mestih v ZDA, ki so bili slabši od pričakovanj, so prinesli optimizem, da bo ameriška centralna banka še počakala z zmanjševanjem obsežnega programa finančne podpore. Vlagatelji čakajo tudi na zasedanje ECB ta teden.