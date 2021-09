Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 6. septembra - Ponoči bo večinoma jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severozahoda povečala visoka oblačnost. Še bo pihal vzhodni veter, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo v sredo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo ob severnem Jadranu in v krajih vzhodno od nas pretežno jasno, drugod se bo čez dan prehodno nekoliko pooblačilo. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja.