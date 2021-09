Župani Spodnjega Podravja enotni vsaj glede prvega sklopa prenove vodovodnega sistema

Ptuj, 6. septembra - Župani Spodnjega Podravja so na kolegiju po vnovični vroči razpravi glede celovite obnove vodovodnega sistema na koncu vendarle prižgali zeleno luč za prvi sklop tega projekta, ki vključuje gradnjo okoli 72 kilometrov povezovalnih cevovodov in skupne infrastrukture. Kot zadnja, ki se doslej ni izjasnila, je to kar na seji storila občina Hajdina.