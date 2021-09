Zbornice za priznanje označbe izbrana kakovost za sektor pridelave in predelave žit

Ljubljana, 6. septembra - Kmetijsko ministrstvo je prejelo vlogo za priznanje označbe izbrana kakovost za pridelavo in predelavo žit, in sicer pšenice, rži, ječmena, ovsa, pire, koruze, prosa in ajde. Skupno vlogo za to so vložile Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, Zadružna zveza Slovenije in OZS.