Bivši evropski komisar s Cipra bo vodil novo grško ministrstvo za civilno zaščito

Atene, 6. septembra - Bivši evropski komisar Hristos Stilianides bo prevzel vodenje novega grškega ministrstva za podnebne razmere in civilno zaščito, je danes sporočila grška vlada. Pod vodstvom Stilianidesa bodo združili in prestrukturirali oblasti in ustanove, ki so v Grčiji zadolžene za boj proti požarom, potresom in poplavam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.