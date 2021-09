Poziv k uvedbi sheme za pomoč potrošnikom pri izboru zdravju koristnejših živil

Ljubljana, 6. septembra - Mednarodna agencija za raziskovanje raka je pozvala k uvedbi sheme NutriScore za pomoč potrošnikom pri izboru zdravju koristnejših živil. V raziskavi živil, naprodaj v Sloveniji, so po tej shemi v povprečju najvišjo oceno dobili sadje, zelenjava in žitni izdelki, slabšo pa slaščice in slani prigrizki.