Na Ljubljanski borzi dopoldne v ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 6. septembra - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela s padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta je v primerjavi s petkom do 11.30 zdrsnil za 0,12 odstotka, navzdol pa ga potiskajo delnice Krke in Telekoma Slovenije. Za vlagatelje so najbolj zanimive Krkine delnice.