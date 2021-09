Libijske oblasti po več letih izpustile Gadafijevega sina

Tripoli, 6. septembra - Libijske oblasti so po več letih na prostost izpustile Saadija Gadafija, sina pokojnega libijskega samodržca Moamerja Gadafija. 47-letnega Saadija so prijeli leta 2014 v Nigru in ga izročili libijskim oblastem, kjer pa ga je sodišče leta 2018 oprostilo obtožb zločinov proti protestnikom in odredilo njegovo izpustitev. To se je zgodilo zdaj.