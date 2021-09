V Novem mestu začetek šestega festivala Sem glasba, sem mesto

Novo mesto, 6. septembra - V Novem mestu se drevi začenja petdnevni 6. festival klasične in sodobne glasbe Sem glasba, sem mesto, ki ga pripravljata občinski Zavod Novo mesto in Društvo slovenskih skladateljev. Na različnih prizoriščih bo prinesel raznolik koncertni program od klasičnih zvokov minulih stoletij do sodobnih glasbenih stvaritev, so napovedali organizatorji.