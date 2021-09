Mitja Slavič dočakal zmago v slovenskem kasaškem derbiju

Ljubljana, 6. septembra - Na ljubljanskem hipodromu Stožice se je na kasaškem spektaklu zbralo več kot 4000 gledalcev, ki so videli tudi dva rekorda - rekord derbijev in najboljši čas na slovenskih hipodromih. Zmaga in s tem lovorjev venec sta pripadla Mitji Slaviču. V ljubljanski milji, kjer so se pomerili najboljši domači in uvoženi konji, pa je slavil Peter Zadel ml.