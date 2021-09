New York, 5. septembra - Ukrajinka Jelina Svitolina se je po zmagi nad nekdanjo prvo teniško damo na svetu Romunko Simono Halep prebila v četrtfinale turnirja za grand slam v New Yorku. Petopostavljena Ukrajinka je slavila s 6:3 in 6:3, za preboj v polfinale pa se bo udarila z zmagovalko nemško-kanadskega obračuna med Angelique Kerber in Leylah Fernandez.