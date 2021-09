Koebenhavn, 5. septembra - Rokometaši trebanjskega Trima so na današnji povratni tekmi prvega kroga evropske lige v gosteh izgubili proti danskemu Holstebroju z 28:35 (9:16) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Slovenski podprvaki so na prvi domači tekmi pred tednom dni zmagali z 31:25.