V Murski Soboti blagoslov trga pred stolnico sv. Nikolaja in njegovega kipa

Murska Sobota, 5. septembra - V Murski Soboti bo danes ob 16. uri slovesnost z blagoslovom kipa sv. Nikolaja in obnovljenega trga pred stolnico s sporočilom Tukaj so nekoč pred nami bili in tukaj smo sedaj mi in tudi za nami bodo. Za tem bo maša ob 15-letnici katoliške škofije, 30. obletnici samostojnosti Slovenije in 102. obletnici združitve Prekmurja z matično domovino.