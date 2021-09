Vodstvo RTV Slovenija: Od pristojnih institucij pričakujemo odločno ukrepanje

Ljubljana, 4. septembra - V vodstvu RTV Slovenija so najostreje obsodili petkov vdor skupine protestnikov, ki nasprotuje ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, v prostore RTV Slovenija. "Protestniki so z vdorom grobo zlorabili pravico do miroljubnega protestiranja. Od pristojnih institucij pričakujemo odločno ukrepanje," so zapisali v sporočilu za javnost.