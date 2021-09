Petkovi protestniki tokrat z vseslovenskim shodom proti fašizmu in neonacizmu

Ljubljana, 3. septembra - Petkovi protestniki so se danes znova zbrali na Trgu republike, kjer je potekal "vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu". Ob tem so opozorili, da se borijo za svobodo, demokracijo in vladavino prava. Izpostavili so tudi, da v Sloveniji ni prostora za fašizem in nacizem ter stranke, ki ga tako ali drugače omogočajo.