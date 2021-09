Začela se bo rekonstrukcija dotrajanega vozišča na kamniški obvoznici

Kamnik, 6. septembra - Direkcija RS za infrastrukturo bo danes začela z rekonstrukcijo dotrajanega vozišča na kamniški obvoznici. Gradbena dela bodo potekala na relaciji med križiščem pri Avto Cerar do križišča pri Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, so v petek na svoji spletni strani zapisali na kamniški občini.